Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen feiern die Aussies heute Donnerstag ihren «Australia Day». Anlässlich des Nationalfeiertags in Down Under verfolgen in der Hauptstadt Perth Tausende Zuschauer eine spektakuläre Flugshow über dem Swan River und filmen die vorbeiziehenden, historischen Flugzeuge mit ihren Smartphones.

Doch die gute Stimmung kippt, als ein altes Wasserflugzeug mit Baujahr 1948 am Himmel auftaucht. Nur wenige Meter über dem Wasser vollführt die zweimotorige Maschine einige Kreise, als sie in einer Linkskurve plötzlich abkippt und nahezu senkrecht ins Wasser stürzt.