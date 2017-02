"Das ist eine Nachricht der Holländischen Regierung." "Das ist eine Nachricht der Bundesrepublik Deutschland." "Das ist eine Nachricht der Schweizer Regierung." So beginnen ein paar der momentan am meist-geklickten Videos auf Youtube. Begonnen hat der Hype mit der satirischen Grussbotschaft von Holland an den Amerikanischen Präsidenten Donald Trump vor einer Woche.