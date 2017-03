Thema des Aufzugs von 3400 Tänzern war das Flussleben Brasiliens. Grösstenteils blau und weiss gekleidet stellten die Sambatänzer von Portela die Fische der brasilianischen Flüsse dar.

Die Wagen des Karnevalszuges thematisierten auch die Umweltkatastrophe von Mariana, bei der 2015 nach einem Dammbruch in einem Rückhaltebecken des Bergwerkunternehmens Samarco 19 Menschen umkamen und der Flus Rio Doce auf 650 Kilometern Länge durch Giftschlamm verseucht wurde.

Der Karneval in Rio de Janeiro war in diesem Jahr von zwei schweren Unfällen mit mehr als 30 Verletzten überschattet worden. Am Dienstagmorgen brach ein riesiger Wagen der Sambaschule "Unidos da Tijuca" mit Dutzenden Tänzerinnen und Tänzern im Sambódromo zusammen, zwölf Teilnehmer wurden verletzt.

Am Tag davor war ein tonnenschwerer Wagen ausser Kontrolle geraten und in eine Menschenmenge gerollt. Dabei wurden 20 Menschen verletzt. Rund 140'000 Menschen verfolgten an den zwei Abenden den Zug der Sambaschulen.