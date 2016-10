Man sieht es von blossem Auge: Das ist gefährlich. Über mehrere Stockwerke springt der junge Mann in die Tiefe – in einen Hotel-Pool, der eigentlich zum Planschen gedacht ist.

Mit den Videos solcher Todessprünge, die er in Hotel-Anlagen in Laguna Beach südlich von Los Angeles, USA, macht, erreicht er in den sozialen Medien seit kurzem massenhaft Zuschauer.