Naturschutz in allen Ehren, aber künstliche Christbäume in die Stuben zu stellen, ist etwa so romantisch, wie das Weihnachtsmenü beim Pizzakurier zu bestellen. Was gibt es Schöneres, als in der Weihnachtszeit aus der Kälte in die warme Wohnung zu kommen und den Duft von frischem Tannenharz zu riechen? Die Nadeln der künstlichen Bäume werden im Spritzgussverfahren aus Polyvinylchlorid oder Polyethylen gespritzt und um einen Draht gewickelt.

Es versteht sich von selbst, dass auf künstliche Tannen nur künstliche Kerzen gehören. In Amerika ist der «artificial Christmas tree» längst gang und gäbe. Das passt in das Land, wo Schein mehr zählt als Sein. In unseren Gefilden ist seit einiger Zeit die Nordmanntanne am beliebtesten – weil sie so wenig nadelt und nicht sticht. Die Ökobilanz von importierten Bäumen aus Skandinavien ist in der Tat alles andere als vorbildlich. Aber was spricht gegen einen Baum aus dem heimischen Wald?