Zuvor war es bereits zu Dutzenden schwächeren Nachbeben gekommen, nachdem am Sonntag bei einem schweren Erdbeben zwei Menschen getötet worden waren.

Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam gab die Stärke mit 7,9 an, die USGS mit 7,8. In Neuseeland selbst war von 7,5 die Rede. Der Zivilschutz warnte zuletzt noch vor Tsunami-Wellen an Teilen der Ostküsten von Süd- und Nordinsel, nachdem eine vorherige Tsunami-Warnung heruntergestuft worden war.

2011 waren bei einem verheerenden Beben der Stärke 6,3 in der Gegend um Christchurch 185 Menschen ums Leben gekommen.