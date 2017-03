Weitere Bewohner der Kleinstadt seien verletzt worden, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei des Ortes.

In Missouri starb Berichten zufolge ein weiterer Mann, als der Wind zahlreiche Autos eines Schrottplatzes auf eine Autobahn wehte. In der Gegend im Verwaltungsbezirk Perry sollten die Schulen wegen grosser Sturmschäden am Mittwoch geschlossen bleiben.

Auch durch die Bundesstaaten Tennessee und Iowa zogen Wirbelstürme. Fotos von grossen Hagelkörnern wurden in sozialen Netzwerken verbreitet. Der nationale Wetterdienst warnte vor weiteren Unwettern am Mittwoch.