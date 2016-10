Wie die Katastrophenschutzbehörde auf ihrer Internetseite mitteilte, wurden seit Freitag mehr als 240'000 Häuser zerstört oder beschädigt. Nach andauernden heftigen Regenfällen standen zahlreiche Häuser fast vollständig unter Wasser.

Vietnam erlebt jedes Jahr ein Dutzend schwere Tropenstürme, die besonders in Küstengebieten schwere Schäden anrichten. Es wurde erwartet, dass der Taifun "Sarika", der am Wochenende die Philippinen heimsuchte, am Mittwoch in Vietnam auf Land treffen wird. Nördliche Provinzen wurden bereits in den Alarmzustand versetzt.