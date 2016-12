Es war einmal ein schöner, kalter Dezembertag in Südschweden. Wie jedes Jahr trafen sich ein paar Freunde zum jährlichen Golfturnier. In der Nähe war ein schöner, verlockender, gefrorener See.

Da kam einer der Freunde auf eine ungewöhnliche Idee. Er beschloss, einen Ball mitten auf dem Eis abzuschlagen.

Das ging erwartungsgemäss nicht gut. Und so mussten die Freunde ihr Turnier abbrechen, um jemanden unter eine heisse Dusche zu bringen. (smo)