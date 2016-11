Rund 12'000 Fans aus er ganzen Welt stimmten in den vergangenen zwei Wochen online über den Namen für das Männchen ab. Fast die Hälfte entschied sich für Fu Ban, was übersetzt "glücklicher Gefährte, glückliche Hälfte" bedeutet. Beide Jungtiere entwickeln sich prächtig und bringen bereits um die vier Kilo auf die Waage.

Den ersten weiblichen Nachwuchs benannte der Tiergarten selbst. "Feng steht für Phönix und bildet in der chinesischen Mythologie gemeinsam mit dem Drachen (Long) das kaiserliche Paar", sagte Direktorin Dagmar Schratter. Seit der Geburt des ersten Pandas im Zoo, Fu Long 2007, war der Name für ein weibliches Jungtier reserviert gewesen.

Nach chinesischer Tradition werden Grosse Pandas erst nach 100 Lebenstagen getauft. Am 23. November steht in Wien die Zeremonie an. Die Panda-Zwillinge kamen Anfang August zur Welt. Sie machten die Panda-Dame Yang Yang zur fünffachen Mutter. Nach Fu Long folgten 2010 und 2013 die Brüder Fu Hu und Fu Bao. Alle drei Männchen leben mittlerweile in China. Die Zucht von Pandas gilt als extrem schwierig.