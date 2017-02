Sie waren schon in Paris oder London und nun haben sie Genf besucht. Die Komiker der französischen Video-Plattform «Golden Moustache» haben es sich zum Auftrag gemacht, zu testen, wie viel Herz die verschiedenen Nationen haben.

Auch unter den Probanden: die Schweiz. Genauer gesagt: Genf. Diese Destination haben sich die Comedians wohl aufgrund der geringen Sprachbarriere ausgesucht.

Zu dritt machten die jungen Männer die Stadt unsicher, begleitet von einem versteckten Kamerateam. Sie rannten gegen APG-Plakatständer, Swisscom-Telefonkabinen oder Post-Briefkästen. Pro Passant, der sich um den am Boden liegenden Verletzten kümmerte, gab es einen Punkt.

Liebe und Hiebe

Daneben sammelten die Komiker allerlei skurrile Szenen. Eine Frau denkt an Suizid, als sie den Mann vor einem Kleidergeschäft liegen sieht, ein älterer Herr gibt zum Trost seinen Hut her, eine Gruppe Jugendlicher schleift den «Verletzten» eher unliebsam an Händen und Füssen über den Boden und eine Frau zieht schliesslich Arm in Arm mit der neuen Bekanntschaft von dannen.