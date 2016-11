Wie es sich anfühlt, ein Lotto-Multimillionär zu sein, hat ein 70-jähriger Rentner aus Selb im deutschen Oberfranken hautnah erlebt. Im deutschen Lotto-Jackpot befinden sich im April 8,9 Millionen Euro, als Erwin D. sechs Richtige plus Zusatzzahl tippt.

Gegenüber dem deutschen Newsportal N24 erzählt er, dass der Mittwoch sein 70. Geburtstag war und wie es zum Tipp kam: «Ein Freund sagte zu mir: Erwin, heute ist dein Tag. Spiel doch mal – vielleicht hast du Glück.» Kurz darauf gibt er seinen Lottoschein ab.

Am Abend traut er seinen Augen nicht: 2, 13, 17, 35, 36 und 49 sowie die Superzahl 7: So lauten die Glückszahlen des Tages. Und genau diese hat Erwin D. auch getippt. Sein vermeintliches Glück kann er nicht fassen. «Hast du ein Glück an deinem Geburtstag!», jubelt sein Sohn.