«Meine Grossmutter ist letzte Woche gestorben. Das habe ich auf ihrem Telefon gefunden», schrieb Jordan Wallace am Mittwoch auf der Social-News-Plattform Reddit.

Es ist ein hochformatiges Video, auf dem vor allem Blumenbeete zu sehen sind. Die ältere Dame ist nur zu hören. «Helen, ich habe wieder ein Problem mit diesem Telefon, es macht Fotos, wenn ich es gar nicht will», sagt sie und geht zwischen den Blumen hindurch auf eine Frau zu.

Dann wird ihr klar: «Das muss ein Video sein, das hier gemacht wird.» Die beiden Damen fachsimpeln noch etwas, dann ist das Video zu Ende.

Eine kurze, simple Alltagssituation, wie sie wohl so viele Enkel, Söhne und Töchter kennen. Und das war es wohl, was die Menschen so berührt hat. Jordan Wallace schreibt auf Youtube: «Ich danke allen für die schönen Worte und das Lob für den Garten – meine Grossmutter wäre stolz.»(smo)