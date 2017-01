Die rund 80 Personen, die sich zum Zeitpunkt am vergangenen Samstag gemäss Nachrichtenagentur CTK in der Halle befanden, flüchteten in Panik aus dem Gebäude. Das zeigt auch ein vom Verband veröffentlichtes Video (oben).

Zwei junge Sportler wurden bei der Flucht verletzt und mussten im Spital behandelt werden. Einer war gestürzt, der andere gegen eine Tür geprallt. (meg)