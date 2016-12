Dieser Zucker wirkt wie Medizin

Aber beginnen wir von vorne. Oder besser gesagt: von unten. Die Basis dieses geschichteten Dessert-Trifles ist ein Teigboden aus zerbröselten Salzbrezeln, die im Ofen kurz gebacken werden. Getoppt wird das Ganze mit einer luftigen Creme und mit Calvados flambierten Apfelwürfeln.

Und ganz on top: Caramelsauce. Eine sündhaft gute Versuchung, perfekt für die Festtage. Kalorien zählen kann man schliesslich im neuen Jahr wieder.

Oder wie sang schon Mary Poppins?

Just a spoonful of sugar helps the medicine go down … in a most delightful way – Ein Löffel Zucker hilft, die Medizin zu schlucken ... auf schönste Art und Weise. Wie recht sie doch hat!