65 Fahrgäste hatten am Abend aus ihrer prekären Lage befreit werden können; die meisten von ihnen wurden mit dem Helikopter aus den Kabinen der blockierten Seilbahn gerettet. An manchen Stellen schweben die Gondeln 400 Meter über dem Abgrund. Zwölf weitere Personen konnten sich am späten Abend mit Hilfe italienischer Rettungskräfte abseilen.

Die Arbeiten zur Rettung der übrigen Gäste sollten gegen 06.30 Uhr wieder aufgenommen werden, wenn das Wetter es zulasse, sagte der Präfekt des Départements Haute-Savoie, Georges François Leclerc, am Abend auf einer Pressekonferenz. "Wir haben alles getan, was uns möglich ist", sagte Leclerc.

"Wir hoffen, am Freitag im Laufe des Vormittags jeden retten zu können." Die sehr aufwändige Bergungsaktion per Helikopter habe aus Sicherheitsgründen in den Nachtstunden unterbrochen werden müssen.