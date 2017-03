Tim, der grosse Sturm ist vorüber, wie hast du ihn erlebt?

Tim Dürig: Es war glücklicherweise nicht so krass, dass man keinen Fuss mehr vor die Tür hätte setzen können. Ich habe nachdem ich die News in den USA, aber auch der Schweiz, gesehen habe, mit weit Schlimmerem gerechnet. Es war aber trotz allem keineswegs ein alltägliches Erlebnis.

Der Bürgermeister Bill de Blasio riet den Menschen zuhause zu bleiben, davon hast du wahrscheinlich nicht viel gehalten?

Ehrlich gesagt habe ich seit mehreren Wochen auf einen Sturm gewartet, da war mir sein Rat ziemlich egal. Ich wollte diesen Moment unbedingt einfangen. Schon lange vor meinem Aufenthalt in New York vernahm ich immer wieder von den eiskalten Winterstürmen in New York und das wollte ich unbedingt einmal erleben. Lieber zu spät als gar nicht, hat sich diese Chance dann noch ergeben. Es hat sich gelohnt rauszugehen und ein bisschen zu frösteln – die Rückkehr ins Warme war aber definitiv auch schön.