"Humor sorgt zwar nicht für Abstand oder weniger Aufgeregtheit im politischen Betrieb, aber er kann dazu beitragen, in schwierigen Situationen für Entspannung zu sorgen", sagte der 64-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Und wer gemeinsam gelacht hat, giftet sich danach nicht mehr so schnell an."

Bosbach erhält am 15. Februar in Baden-Württemberg die "Goldene Narrenschelle" der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Er sitzt seit 1994 im Bundestag. Bei der Wahl im September tritt er nicht mehr an.