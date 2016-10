Und fügt an: «Wir sind nicht erfreut über die aktuellen politischen ­Äusserungen von Gölä und distanzieren uns von diesen.»

Gölä ist seit 2011 Marken­botschafter für den VW-Pick-up Amarok. Unmittelbare Konsequenzen für die Zusammenarbeit haben seine politischen Statements nicht. Gölä habe einen laufenden Vertrag mit VW, betont Frey.

Gölä hatte Ende September im SonntagsBlick gesagt, die Politik in der Schweiz sei ihm viel zu links und polemisiert, er könne "nicht einfach schweigen und zusehen, wie alles, was wir in unserem Land aufgebaut haben, den Bach runtergeht."

Im Interview mit dieser Zeitung sagte er etwa, dass heute "alles möglich, alles okay" sei. "Ob schwul, bisexuell, lesbisch oder sonst was. Wie in Sodom und Gomorrha. Und alles, was noch vor kurzem normal war, gilt heute als spiessig."