Erstmals in fast sechs Jahren hatte mit Sepp Blatter ein Gast kurzfristig absagen müssen. Zu Gast war deshalb Peter Rothenbühler (68), der als Erfinder des Schweizer People-Journalismus gilt. Er führte einst als Chefredaktor die «Schweizer Illustrierte» zurück in die Erfolgszone. Später brachte er als Chef von «Le Matin» Boulevardmethoden in die Romandie. (pz)