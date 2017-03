Schawinski bekommt viele Trailer.

Wohl weil er als Comedian noch nicht so etabliert ist. Nein, man hätte Deville unseren Sendeplatz geben sollen.

Fehlte dem SRF der Mut?

Das müssen Sie diejenigen fragen, die das entschieden haben.

Die junge Schweizer Satirikerin Hazel Brugger ist lieber bei der deutschen Konkurrenz tätig. Das SRF hat es offensichtlich versäumt, ihr eine Plattform zu geben.

Ich verstehe nicht, weshalb beim Thema Satire immer auf das SRF gestarrt wird, notabene von Medien, die ich fragen muss: Wo findet denn bitte bei Tele Züri die grosse Satiresendung statt? Wo findet die respektlose, freche Satire bei Tamedia oder Ringier statt, wo man sich getraut, die eigenen Inserenten, Sponsoren und Chefs zu verarschen, so wie wir es beim SRF tun konnten?

Das SRF hat die grösseren finanziellen Mittel.

Sorry, aber «Giacobbo/Müller» war nicht wahnsinnig teuer. Und es gibt nicht nur Hazel, die by the way sehr wohl vom SRF angefragt worden ist – aber sie hatte keine Lust. Sie hat den Hype verdient, denn sie ist toll. Sie trat mit 17 Jahren hier im Casinotheater auf. Danach lud ich sie in die Sendung ein.

Und dann?

Nach den ersten beiden Auftritten hat das niemanden interessiert, obwohl sie schon damals brillant war. Aber uuuh, eine Schweizerin ist im deutschen Fernsehen! Egal in welcher Kunstform: Wenn ein Schweizer im Ausland Erfolg hat, reagieren viele mit einer kruden

Mischung aus Selbstbeweihräucherung und Selbstkasteiung.

Das scheint Sie sehr zu stören.

Ja, weil es neben den bereits Etablierten so viele Talente hier gibt. Renato Kaiser, Lara Stoll, Joël von Mutzenbecher, Patti Basler. Ich kann gar nicht alle aufzählen. Am Mittwoch trat Daniel Ziegler vor vollem Haus bei uns auf. Aber kein einziger Medienvertreter war anwesend.

Schweizer Comedy-Nachwuchs: