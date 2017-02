Um das innerliche Gefühl von Jung-Sein zu erhalten, zieht sie andere Massnahmen in Betracht. Die in Berlin lebende Bündnerin will sich etwa bis ins hohe Alter täglich Klavierunterricht bei jungen Studenten gönnen, wie sie dem Magazin "Style" verriet.

Noch ist das allerdings Zukunftsmusik. Mit 46 Jahren ist Ursina Lardi nach eigenen Angaben in der besten Phase ihres Lebens. Auf die Frage, wie man eine Midlife-Crisis so stilvoll meistert, wie sie es tut, sagte die Schauspielerin: "Indem man sich in Dinge vertieft, die einen begeistern." In ihrem Fall wären das Krimis, Klavierstunden und überhaupt fast alles ausser der Steuererklärung.