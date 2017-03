"Ich kenne sie seit Jahren. Aber es ist nicht wahr, dass wir uns daten oder in einer Beziehung sind", wird der 76-Jährige von "promiflash.de" zitiert.

Tom Jones und Priscilla Presley kennen sich noch aus der Zeit, als Presley mit dem King of Rock'n'Roll verheiratet war, also seit etwa 50 Jahren. Nachdem vor einem Jahr Tom Jones' Ehefrau Melinda an Krebs gestorben war, hätten er und Priscilla die eingeschlafene Freundschaft wieder aufgenommen, heisst es.