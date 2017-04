Tamy Glauser selber war wohl schon auf mancher Titelseite drauf, aber auf diejenige mit ihrer Freundin scheint sie besonders stolz zu sein: "soooo proud to have photographed my love and then my picture of her lands the COVER!! my very first publication in photography!!", twitterte sie am Montag.

In dieser Mediaplanet-Nummer berichtet Dominique Rinderknecht über ihre Erkrankung an rheumatoider Polyarthritis. Die Krankheit wurde bei ihr im Alter von 20 Jahren diagnostiziert.