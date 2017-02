Der Gourmettempel in den französischen Alpen hatte bislang zwei Sterne. Der 48-jährige Alléno führt ausserdem in Paris das Restaurant "Pavillon Ledoyen", das bereits zuvor mit drei Sternen ausgezeichnet wurde.

Die Gastronomie-Bibel würdigte am Donnerstag die "äusserst technische, kreative und schmackhafte Küche" Allénos. "Das ist das Ergebnis von acht Jahren leidenschaftlicher Arbeit", kommentierte der Spitzenkoch die Auszeichnung für "Le 1947".

Das Restaurant ist das einzige, das dieses Jahr in Frankreich neu in den erlesenen Kreis der Drei-Sterne-Küchen aufgenommen wurde. Keines der Drei-Sterne-Restaurants wurde in eine niedrigere Kategorie abgestuft.

In seiner Frankreich-Ausgabe für 2017 führt der Michelin insgesamt 616 Sterne-Restaurants auf: 27 mit drei Sternen, 86 mit zwei Sternen und 503 mit einem Stern. Im Vergleich zum Vorjahr gewannen 70 Restaurants Sterne hinzu, 52 Restaurants verloren welche.

Der Michelin hat zwar von anderen Gastronomie-Führern Konkurrenz bekommen, gilt aber nach wie vor als eine der wichtigsten Instanzen bei der Bewertung von Spitzenköchen.