Das sagte er am Samstag der Deutschen Presse-Agentur dpa nach der Uraufführung des Theaterstücks "Willkommen" in Düsseldorf, bei der er Regie führte. In der Komödie gibt es Streit in einer WG, nachdem einer der Bewohner vorgeschlagen hat, sein Zimmer während seines USA-Aufenthalts Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen.

In seiner WG sei es aber friedlich zugegangen, erzählte der heute 57-jährige Regisseur. "Konflikte gab es wenig, das war eigentlich immer sehr peaceful."