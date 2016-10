Und zwar vor zwei Jahren bei Dreharbeiten zum ARD-Degeto-Film "Der weisse Äthiopier" in dem Land selbst: "Es ist dort eine tolle Kultur, sehr gastfreundlich, sehr stolz und sehr gläubig", sagte der 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

"Für mich habe ich dabei begriffen, dass in einem Land, in dem soviel Armut herrscht, Glaube noch existentiell wichtiger sein dürfte als anderswo. Man bekommt das Gefühl, dass in Äthiopien sowohl Islam als auch Christentum die Gesellschaft zusammenhalten und ethisch dafür sorgen, dass Menschen friedfertig miteinander klar kommen", erklärte der Schauspieler.

In dem Spielfilm nach einer Kurzgeschichte von Ferdinand von Schirach ("Terror") verkörpert Vogel einen gestrauchelten Deutschen, der unter Dorfbewohnern in Äthiopien Zuwendung findet.