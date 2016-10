"Ich bin eine alte Frau, 70 ist alt, und das ist ok", sagte sie dem Radiosender NPR. Zwar würden ihr die Falten am Hals nicht gefallen, aber sie schätze die Stärke und die Erfahrungen, die mit dem Alter kommen.

Field beklagt aber den Mangel an guten Rollen für Hollywoods ergraute Schauspielerinnen. "Vielleicht einmal im Jahr gibt es eine Geschichte mit einer älteren Frau, die etwas zu sagen hat, mit einem dreidimensionalen Charakter", beklagte die Schauspielerin kürzlich in der Zeitschrift des US-Seniorenverbandes "AARP".

Genau so eine Rolle hatte sie zuletzt in der Dramakomödie "Hello, My Name Is Doris" (2016). Perfekt mimt sie eine schräge Mittsechzigerin, die jahrelang ihre Mutter pflegte und nun noch einmal richtig aufdreht.