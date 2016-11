Mit ihm ist Alecia Beth Moore - so heisst die Sängerin bürgerlich - mit Unterbrüchen seit 2001 zusammen. 2005 machte sie ihm während eines Rennens auf einer Anzeigetafel einen Heiratsantrag. In der ersten Runde übersah er ihn, aber in der zweiten fuhr er an den Rand, um den Antrag anzunehmen. Danach schickte ihn Pink wieder zurück in den Wettkampf, sie wolle ja schliesslich keinen Loser heiraten.