"Organisiert wurde alles von Tay, die wie sie selbst sagt, 'eine Mama ohne Kinder' ist. Ich bin dein Kind und du liebst mich so sehr, dass ich platzen könnte." Dazu postete sie ein Foto, das sie zeigt, wie sie von Swift und Model Karlie Kloss auf die Wangen geküsst wird.

Zuvor hatte Swift ein Foto einer Geburtstagskarte bei Instagram gepostet und dazu geschrieben: "Danke für die Musik, die du machst, den Rat, den du gibst, die Gedanken, die du weckst, und die Art und Weise, wie du mein Leben schöner gemacht hast seit dem ersten Tag, an dem wir uns uns in New York getroffen haben und Burger auf einer Parkbank assen und von Eichhörnchen angegriffen wurden."

Lorde, die mit bürgerlichem Namen Ella Marija Lani Yelich-O'Connor heisst, wurde 2013 mit ihrem Debütalbum "Pure Heroine" zu einem internationalen Star. Der Song "Royals" stand neun Wochen lang an der Spitze der US-Hitparade und wurde mit dem Grammy für den besten Song des Jahres ausgezeichnet.