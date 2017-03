Das Fahrzeug sei ein Ort, an dem nie Langeweile aufkomme, sagte der Musiker der Deutschen Presseagentur: "Wenn eine Party im Bus stattfindet, bin ich dabei! Normalerweise schmeisse ich die auch immer." Das Leben im Bus hat für den Sänger nur einen kleinen Haken: "Ja, so ein Tourbus ist nicht der beste Ort zum Schlafen."

Blunt geht im Herbst mit seinem neuen Album "The Afterlove" auf Europatournee. Am 8. November wird er in der Arena in Genf erwartet, tags darauf im Zürcher Hallenstadion.