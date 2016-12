"Es ist kein Funken Wahrheit an Berichten, dass es einen Streit zwischen dem Prinzen von Wales und mir über das Thema der Beteiligung meiner Töchter als Mitglieder der königlichen Familie gibt", erklärte Andrew am Freitagabend im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Er könne den "völlig frei erfundenen" Spekulationen nicht länger tatenlos zusehen, schrieb Andrew weiter. Er wolle, dass seine Töchter Eugenie und Beatrice "moderne, arbeitende junge Frauen" sind.

In den britischen Medien war in den vergangenen Tagen über einen angeblichen Streit zwischen Andrew und Charles berichtet worden. Demnach habe der jüngere Bruder eine stärkere Rolle von Eugenie und Beatrice in der königlichen Familie gefordert.

Die beiden Prinzessinnen stehen seit geraumer Zeit in der Kritik der Medien, unter anderem wegen ihres ausschweifenden Lebensstils. So rechnete die "Daily Mail" aus, dass Eugenie innerhalb von 15 Monaten achtmal in den Ferien war, Beatrice sogar 18 Mal.