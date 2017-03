Amiir, was auf Arabisch Prinz bedeutet, sei mit einem seltenen Gendefekt zur Welt gekommen und nach nur sechs Tagen gestorben, schreibt die 43-jährige Tänzerin, Schauspielerin und Regisseurin in "The Most Beautiful: My Life with Prince". Das "People"-Magazin hat Auszüge daraus veröffentlicht.

Ihr Ehemann sei gegen die ärztlichen Empfehlungen gewesen, nach verdächtigen Blutungen pränatale Tests durchzuführen. Diese hätten eine Fehlgeburt auslösen können. "Mein Mann sagte 'nein, das machen wir nicht'", so Garcia. Die Freude über die Schwangerschaft sei auf beiden Seiten zu gross gewesen, um dieses Risiko eingehen zu wollen. Garcia war von 1996 bis 2000 mit Prince verheiratet.