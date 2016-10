"Es fühlte sich so an, als ob ich mich in eine Art kleinen Wolf verwandelt hätte, der in der Nacht durch Maisfelder in Iowa trottete. Am nächsten Morgen sah ich viele kleine Abdrücke im Boden, aber ich war so high, dass ich nicht sagen konnte, ob es meine oder die eines Tieres waren", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Schamane habe ihm geraten, über die Bedeutung des Erlebnisses nachzudenken. "Nach einigen Monaten nahm ich den Namen Coyote an, um diese Dinge besser zu verstehen."

Morgen Montag feiert Peter Coyote seinen 75. Geburtstag - er sei damit schon länger ein Coyote als ein Cohon, sagte der Schauspieler.