"Ich danke Euch für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Aber ich werde Euch eine Sache sagen, die Euch vielleicht zum Lachen bringt: In meiner Heimat bringt es Unglück, wenn man zu früh gratuliert, und einer, der zur früh gratuliert, ist ein Unheilsbringer", sagte der Papst am Mittwoch bei der Generalaudienz in Rom.

Die Gläubigen hatten dem Pontifex gratuliert, der am kommenden Samstag (17. Dezember) seinen runden Geburtstag feiert. Sogar eine Torte mit Kerzen in der Form der Zahl 80 war dabei. Der Papst blies sie, wie sich das für Geburtstagskinder gehört, brav aus.