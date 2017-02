Innert Tagen verzeichnete "Take to the Skies", so heisst der Song, der Fink derart gefiel, über 100'000 Klicks. Dabei hatte die fünfköpfige Basler Band das Lied im Wohnzimmer mit nur einem Mikrophon aufgenommen, wie Sängerin Anna Erhard der "SonntagsZeitung" erzählte. Die Einladungen zu Auftritten im Ausland flatterten bald darauf ins Haus.

Auch die Band selbst formierte sich mithilfe des Internets: Erhard, eigentlich Bündnerin, suchte via Couchsurfing eine Übernachtung, die Basler Strassenband meldete sich - und hatte fortan eine Frontsängerin.

Am Freitag erscheint "Foam", das Debütalbum der Band. Neben Shows in Deutschland und Österreich stehen auch Konzerte in der Schweiz auf dem Tour-Programm.