Irena habe das Heu auf derselben Bühne wie er, sagt der SVP-Mann, sei aber politisch nicht aktiv. Sie sei eher der Typ Frau, die dem Mann den Rücken freihält. Bei seiner 20 Jahre älteren Ex Lafranchi ist das nicht immer so gewesen: Die frühere SVP-Politikerin stellte sich beispielsweise bei der Durchsetzungsinitiative in Opposition zu ihm.