Die 55-Jährige soll nach einem Bericht der deutschen "Bild"-Zeitung im kommenden Januar in der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mitmachen. Sie habe ihre Teilnahme bereits mündlich zugesagt, der Vertrag sei aber noch nicht unterschrieben, hiess es in dem Artikel vom Samstag weiter.

Der Privatsender RTL bestätigte diesen Bericht nicht. "An Namens-Spekulationen beteiligen wir uns nicht", sagte ein Sendersprecher auf Anfrage der dpa. Im Frühsommer hatte Kinski bereits in der RTL-Promi-Tanz-Show "Let's Dance mitgewirkt".

In den vergangenen Wochen hatte die "Bild"-Zeitung bereits berichtet, dass auch Ex-Fussball-Profi Thomas Hässler, "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Darstellerin Sarah Joelle Jahnel und "Mister Hessen" Alexander Keen im kommenden Jahr ins Dschungelcamp gehen würden. Wie üblich wurden auch diese Spekulationen vom Sender weder bestätigt noch dementiert. Erst kurz vor dem Start der Show würden die Namen bekanntgegeben.

Nastassja Kinski, Tochter des 1991 gestorbenen Mimen Klaus Kinski, wäre in diesem Umfeld sicher eine der prominentesten Kandidatinnen. In den späten 1970er und in den 1980er Jahren wurde sie zum Hollywood-Star. Ihren Durchbruch schaffte sie 1977 im "Tatort: Reifezeugnis" von Filmemacher Wolfgang Petersen. Danach drehte sie mit weiteren Regisseuren wie Wim Wenders und Francis Ford Coppola und gewann sogar einen Golden Globe für ihre Rolle in dem Roman-Polanski-Drama "Tess".