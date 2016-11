Von Verlagen, die "Manuskripte ungelesen zurückschicken" habe er die Schnauze gestrichen voll, klagte der Sänger in einer Medienmitteilung. Auf keinen Fall wolle er, "dass sein erstes Baby ohne Beachtung, lieblos auf die Welt kommen würde". Deshalb beschreite er neue Wege. Via Facebook suchte Fox sogar nach Titelvorschlägen - und würde fündig: "Helden" heisst sein Wurf.

In Fox' Roman geht es sehr düster zu und her. Die erste Szene spielt in dunkler Nacht, Blitze erhellen hin und wieder die Szenerie, in der ein Mann in mysteriöser Mission einen Menschen seziert.