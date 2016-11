"Rezepte müssen sich immer weiterentwickeln", sagte der fünffache Vater der "Schweiz am Sonntag", "man muss immer etwas ausprobieren". In den Social Media empfahl ein Kommentator dem weltberühmten Koch als Antwort auf die Paella mit Chorizo: "Fish and Chips kombiniert mit Auberginen und Ente".

Ganz so krass ist Jamie Olivers Fondue-Vorschlag dann doch nicht, Rezepte von Käsefondue mit blanchiertem Gemüse kursieren bereits. Vielleicht wird man Olivers Version dieses Gerichts bald original in einem Schweizer Fresstempel bestellen können: Er hätte nichts dagegen, in der Schweiz ein eigenes Restaurant zu eröffnen, sagte der 41-Jährige der "Schweiz am Sonntag". Er bräuchte nur einen versierten Partner. Interessierte Gastronomen sollen sich bitte bei ihm melden.