Sallin präsentierte die Kampagne "mit viel Charme und Eleganz" am Samstag an der Freiburger Messe, wie die Kantonspolizei in einem Communiqué schrieb. Für den Anlass trug sie ein Kleidungsstück, das eigens für den Anlass kreiert worden war. Das pinke Cocktail-Kleid mit reflektierenden Applikationen zeige, "dass man Stil und Sicherheit kombinieren kann". Auch auf dem Kampagnenplakat trägt die 23-jährige Freiburger Studentin das Kleid.