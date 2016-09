Die Mitarbeiter hätten geholfen, ihre Kinder zu erziehen, "sie haben uns geliebt, sich um uns gekümmert", sagte sie in der TV-Sendung von Moderatorin Ellen DeGeneres. Der Moment des Auszugs werde sicher schwierig.

Ihre Töchter erwarte eine "harte Zeit". Die 18-jährige Malia und die 15-jährige Sasha glaubten, für den Schritt bereit zu sein, aber wenn man an einem Ort gross geworden sei, dann sei der Auszug nicht einfach. "Sie werden ja nicht einfach an der Tür klopfen können, um zu fragen: Kann ich mein Zimmer wiedersehen", so die 52-Jährige.