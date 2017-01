In ihrer Rolle als Pathologin Derya Güzel in "Mordkommission Istanbul" verliebt sich ihre Figur ebenfalls "on the job", wie die Zeitschrift "TV-Star" verrät.

Auch sonst kann sich Winiger mit der Gerichtsmedizinerin identifizieren. Sie könne nachvollziehen, dass diese zu Anfang etwas "die Arrogante heraushängt", so Winiger, schliesslich arbeite sie ja in einer Männerdomäne. Durchsetzungsvermögen sei eine Eigenschaft, die sie eindeutig mit ihrer Figur teile.

Eher weniger angenehm sind ihr am Pathologen-Beruf Leichen, Blut und Innereien. "Alles nicht so mein Ding".