Der 86-Jährige führt dies auf seine damals schwarzen Haare und den Bart zurück, den er oft trug. Während alle anderen Studenten Mitfahrgelegenheiten gefunden hätten, sei er immer am Strassenrand zurückgeblieben.

Adorf wurde am Donnerstagabend in Berlin mit dem Bambi für sein Lebenswerk geehrt. Sein drittes goldenes Rehkitz wolle seine Frau "bei sich irgendwo hinstellen", meinte der in Zürich geborene Schauspieler.