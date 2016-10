Die 46-Jährige, deren Vermögen auf mehr als 520 Millionen Dollar geschätzt wird, lebt laut einem Bericht von "Woman's Day" in Saus und Braus. Was ihren drei Jahre älteren Verlobten, der sogar mehr als 4 Milliarden Dollar schwer sein soll, zunehmend gestört hat.

Geärgert habe sich Packer auch darüber, dass Carey in der im Frühjahr gedrehten Doku-Serie "Mariahs World" Details über die anstehende Hochzeit verraten und sich nie so richtig in seine Familie integriert hat.