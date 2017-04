Die Ostschweizerin mit serbischen Wurzeln hat deutlich mehr im Curriculum als ihre Vorgängerinnen Frieda Hodel und Zaklina Djuricic: Simic ist nicht nur ausgebildete Make-up-Artistin mit einer Zusatzausbildung zur Finanzberaterin, sondern eine weltweit gefragte Illusionistin.

Zusammen mit ihrer Bühnenpartnerin Natalie Breitenmoser trat Simic unter anderem in "TV total" und im "Supertalent" auf, dazu kommt als bisher grösstes Auslandsengagement ein Auftritt in Bangladesh vor 35'000 Leuten.

Entdeckt wurde das Duo auf einem Magierkongress 2012 in Wien, wo es vom Fleck weg für internationale Auftritte gebucht wurde. Als artistisches Zentrum von Eli Simic fungiert das Etablissement "Dreamfactory" in Degersheim ("Las Degas"), für das sie nebenbei als Eventmanagerin arbeitet.

Ab 24. April kann man auf 3+ verfolgen, wie sich Bachelorette Eli in Thailand von 21 attraktiven Single-Männern bezaubern lässt. Neun Folgen lang wird sie Rosen verteilen an die Kandidaten, denen das gelungen ist, der Rest darf gehen. "Mit der letzten Rose verschenkt sie ihr Herz", so 3+ in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Vielleicht wird's ein Treffer: Simic' Vorgängerin Zaklina ist jedenfalls schon seit einem Jahr mit ihrem Lieblingskandidaten Michael zusammen.