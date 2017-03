Sie habe angefangen, mehr über die Rolle der Frau nachzudenken, erzählte die 36-Jährige der Zeitschrift "annabelle". Das ging so weit, dass sich Leuenberger Simone de Beauvoirs "Das andere Geschlecht" kaufte. Und in gewissen Situationen im Umgang mit männlichen Kollegen sei sie sich ihres Verhaltens bewusster geworden.

Etwa im Gespräch mit einem Regisseur, der sich breitbeinig hingesetzt, zurück gelehnt und die Arme hinter dem Kopf verschränkt habe. Sie selber habe diese Haltung so verunsichert, dass sie nervös auf dem Stuhl herumgerutscht sei, die Haare geschüttelt und die Beine verschränkt habe. "Und da dachte ich so bei mir: 'Nein, Marie, so nicht. Setz dich gerade hin. Sei erwachsen.' Und von da an war es dann auch ein normales Gespräch."

Für sich selbst hat die Schauspielerin, die mit ihren beiden Kindern in Berlin lebt, ein Fazit gezogen: "Wir sind wir. Wir müssen aufhören, uns über die Männer zu definieren." "Die göttliche Ordnung" über die späte Einführung des Wahl- und Stimmrechts für Frauen in der Schweiz kommt am 9. März in die Kinos. Der Spielfilm gewann an den Solothurner Filmtagen den "Prix de Soleure".