Die Organisation hat sich in einem offenen Brief, der der sda vorliegt, an den selbsternannten "Büezer" gewandt. Grund dafür sind Göläs jüngste Aussagen in einem Interview mit der "Aargauer Zeitung" am Donnerstag. Ihn störe, dass heute "alles möglich, alles o.k." sei: "Ob schwul, bisexuell, lesbisch oder sonst was. Wie in Sodom und Gomorrha. Und alles, was noch vor kurzem normal war, gilt heute als spiessig."

Die Organisation bezeichnet die Aussagen des Berner Oberländers als "billige Provokation". Menschen zu diskriminieren aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Behinderung, Hautfarbe, sozialen Schicht, Religion - das gehe gar nicht, schreibt die Organisation.