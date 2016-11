Die Tessinerin hat sich in dieser Zeit nach eigenen Angaben aus Angst vor Fehlinterpretationen etwas verloren und zeitweise nicht mehr weiter gewusst. "Ich hatte das Gefühl, dass ich das nicht für mich und ohnehin alles falsch mache."

Inzwischen ist die 25-Jährige routiniert und sieht auch schlechte Erfahrungen mit Medien als Bestandteil ihres Athletinnenlebens. Doch bis heute setzt es sie unter Druck, wenn sie schon in den ersten Sekunden nach einer Niederlage Antworten liefern muss. "Wenn ich enttäuscht bin, würde ich am liebsten in Ruhe gelassen werden", so die Sportlerin zum "Tages-Anzeiger" und "Bund".