Sie sei "leidenschaftlich" gegen Ausgrenzung, sagte die Sängerin am Donnerstag vor der Presse in Houston. "Ich glaube an den Geist der Gleichheit und ich glaube daran, dass der Geist dieses Landes aus Liebe und Mitgefühl und Freundlichkeit besteht."

Lady Gaga wird am Sonntag in der Halbzeitpause des Super Bowl - des Endspiels der US-Football-Liga - in Houston ein knapp viertelstündiges Show-Programm bestreiten. Kein Fernsehereignis lockt in den USA normalerweise so viele Menschen vor den Bildschirm wie der Super Bowl.

Für den Auftritt plane sie Äusserungen, "wie ich sie im Verlauf meiner Karriere immer wieder gemacht habe", kündigte Lady Gaga an. Den Rechtspopulisten Trump hatte sie wiederholt scharf kritisiert.